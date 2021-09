Des animaux en grand nombre, « pour la plupart craintifs », vivant « dans de mauvaises conditions » et « affamés ». Voilà le triste tableau découvert chez un homme, âgé de 72 ans, domicilié aux Lucs-sur-Boulogne (Vendée).

Selon l’association de protection animale Stéphane Lamart, qui avait déposé une plainte au mois de juin pour « faits de mauvais traitements », la SPA est repartie jeudi avec plus de 80 chiens qui vivaient chez ce septuagénaire.

Une « reproduction intensive non contrôlée »

Les témoignages des riverains se seraient multipliés depuis plusieurs années jusqu’à ce que l’association, qui déplorait une inaction des services vétérinaires, décide de s’en mêler. « Il était urgent d’intervenir, au vu de cette reproduction intensive non contrôlée et de ces naissances de chiots au sein d’une structure non adaptée », explique l’association Stéphane Lamart.

Elle précise que l’homme n’avait par ailleurs aucune autorisation pour détenir un tel nombre d’animaux de compagnie. Tout particulier qui héberge plus de neuf chiens doit en effet en faire la déclaration.