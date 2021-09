La gendarmerie nationale a publié jeudi une vidéo relatant le sauvetage héroïque d’une automobiliste, coincée dans son véhicule, à Nîmes (Gard), mardi, lors des violentes intempéries qui se sont abattues sur le département.

On y voit deux gendarmes, alertés par un témoin, s’arrêter sur une route inondée pour prêter main-forte à une femme, qui ne parvenait plus à sortir de l’habitacle de sa voiture. Ils sont parvenus à l’extraire, et épaulés par des passants, ils ont formé une chaîne humaine pour prendre en charge l’automobiliste, jusqu’au bord de la chaussée.

« L’eau montait encore et encore, témoigne l’automobiliste de 22 ans, interrogée par France Bleu Gard Lozère. Heureusement les gendarmes sont venus à mon secours. Grâce à eux, je suis encore ici. Ils sont venus à la nage pour moi. Ils me disaient de taper, d’essayer d’ouvrir les portes. Par miracle, la fenêtre s’est ouverte. »