Non, ce n’est pas un coq qui est en cause, ou le muezzin comme dans un volet d’OSS 117. Cette fois, ce sont les cloches d’une église qui exaspèrent une riveraine. Toujours pour leur bruit. Cette habitante de Belfort s’est plaint « de nuisances insupportables tous les quarts d’heure » lors d’un conseil de quartier, relate L'Est Républicain.

La riveraine, désavouée par l’auditoire, veut contacter la paroisse pour réduire la fréquence de ces sonneries. Une demande qui ne devrait pas aboutir, légalement parlant. Le maire, Damien Meslot, a également indiqué qu’il s’y opposerait si la décision devait lui revenir. « [Les sonneries] structurent et rythment la vie du quartier, de ses habitants et de l’école. Je suis prêt à défendre cette position devant la juridiction administrative », a-t-il expliqué au quotidien régional.