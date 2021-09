L’enquête ouverte lundi au lycée Gambetta de Bourgoin-Jallieu (Isère), après l’agression d’une élève à la machette, a vite avancé. Une lycéenne de 17 ans a été mise en examen pour violences aggravées, révèle Le Dauphiné Libéré. La mise en cause est d’ores et déjà interdite de retourner au lycée Gambetta ainsi qu’à Bourgoin-Jallieu, d’entrer en contact avec sa victime par quelconque moyen et de porter une arme.

Au terme de sa garde à vue lundi, la jeune fille a été déférée au parquet de Vienne. Elle est accusée d’être entrée dans une salle de cours, lundi après la pause déjeuner, pour agresser, d’un coup de machette, une élève du même âge avec qui elle aurait eu une dispute quelques heures plus tôt. Légèrement blessée au bras, la victime s’est vue prescrire un jour d’incapacité temporaire de travail (ITT).

La préméditation devrait selon les premiers éléments de l’enquête être retenue concernant « ces faits d’une extrême gravité », comme le précise Audrey Quey, la procureure de Vienne. Le parquet, qui penche pour un différend ayant mal tourné, exclut toute « radicalisation » de la mise en cause. Sous contrôle judiciaire, cette dernière a été placée dans « un établissement de placement éducatif ».