Grosse frayeur la nuit dernière à la Chapelle-sur-Erdre, en première couronne nantaise. Un incendie s’est en effet déclaré au sein du centre équestre de la Vaillantière. Le feu a débuté peu avant 1h du matin dans un bâtiment abritant un stockage de fourrage et, surtout, des chevaux. Les pompiers sont donc intervenus en urgence, avec de gros moyens, pour sauver les animaux. Quelque 80 chevaux ont pu être évacués et mis en sécurité, rapporte le service départemental d'incendie et de secours.

Les dégâts matériels sont importants mais les flammes ont pu être limitées au bâtiment principal de 3.000 m². La propagation aux équipements voisins a été évitée, se réjouit le Sdis.

L’intervention était toujours en cours ce mercredi matin. La cause de l’incendie est, pour l’heure, indéterminée.