« Clip sauvage, apologie de la violence, des armes, de la vente de produits stupéfiants, des rodéos, mises en scène dégradantes de la police, corruption de la jeunesse… Tout y passe. » Comme l’indique son récent tweet, le syndicat FO police municipale de Lyon a peu goûté à la nouvelle « provocation » des rappeurs Lyon 8 dans le clip des « Daltons 2 », mis en ligne sur YouTube samedi (plus de 20.000 vues en un jour) par le compte d’un certain Many GT. Celui-ci a pourtant été condamné il y a deux semaines à neuf mois de prison ferme pour sa participation au précédent clip sans autorisation des « Daltons », tourné dans le 8e arrondissement de Lyon avec plusieurs séquences de rodéos urbains.

Clip sauvage, apologie de la violence, des armes, de la vente de produits stupéfiants, des rodéos, mises en scène dégradantes de la police, corruption de la jeunesse...tout y passe. Lyon 69008. Une réponse en forme de provocation aux condamnations suite au premier clip. pic.twitter.com/zpeRfXRAR3 — FO Police Municipale de Lyon (@fo_lyon) September 11, 2021

On retrouve à plusieurs moments de la vidéo Many GT habillé en Dalton, depuis sa cellule de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas (Rhône), mais aussi tous les thèmes sulfureux du précédent clip. A savoir des rodéos effectués en voitures de karting, quads et deux-roues à Lyon, y compris avec un participant s’accrochant à plat ventre au toit d’une Lamborghini.

En partie tourné devant le commissariat de police de Lyon 8e, le clip des « Daltons 2 », qui comprend l’utilisation d’armes à de multiples reprises, se conclut avec une improbable partie d’échecs, devant une voiture brûlée, entre un Dalton et un homme portant un brassard de police, ainsi qu’un masque de porc.