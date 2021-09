La police de Marseille a mis la main sur un individu de 19 ans soupçonné d’avoir, le 28 août dernier, participé avec un acolyte au braquage d’un couple de l’émission Les Marseillais, a indiqué Dominique Laurens, procureure de la République.

La justice leur reproche de s’être introduits cagoulés et porteurs d’une arme de poing en milieu de matinée au domicile de ce couple issu de la téléréalité. Ils ont pris la fuite après avoir dérobé sous la violence et les menaces « des montres de luxes et divers objets », précise le parquet.

L’enquête menée par la brigade de répression du banditisme a conduit à l’identification d’un jeune marseillais de 19 ans, connu de la justice et condamné en juin dernier à 18 mois de prison dont 8 avec sursis pour des faits de violences aggravés. Il se trouvait alors sous le régime de semi-liberté, qui l’autorise à quitter la prison pour, en principe, suivre certaines activités. Le voilà désormais pleinement incarcéré.