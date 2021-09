Après deux jours d’accalmie, nouvel épisode de tension dans le quartier des Tarterêts, à Corbeil-Essonne. Mercredi en fin d’après-midi, un fourgon de police a été pris à partie par une trentaine d’individus cagoulés, armés de cocktails molotov et de mortiers d’artifices.

Sur les images, diffusées par le syndicat policier Alliance, on aperçoit plusieurs individus courir en direction du véhicule pour y jeter des engins pyrotechniques : l’un d’eux atterri d’ailleurs sur le capot. Les fonctionnaires entrouvrent alors la porte pour jeter des gaz lacrymogènes. Sur son compte twitter, la police du département précise que l’un des membres du groupe était porteur d’une arme de poing.

Une mère de famille repoussée avec du gaz lacrymogène

Le quartier est en proie à de vives tensions depuis le 2 septembre. En cause : la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant la mère de deux jeunes du quartier repoussée par un policier avec du gaz lacrymogène en marge de l’interpellation de ses fils. La vidéo, filmée par un voisin, la montre s’approcher d’un de ses deux fils, alors plaqué au sol, être presque immédiatement gazée par un fonctionnaire.

Selon la préfecture, le policier n’avait pas « conscience à ce moment-là qu’il s’agissait de la mère ». Et de préciser que « se sentant en danger », celui-ci a utilisé « à une reprise et pendant un bref instant du gaz lacrymogène pour la repousser ». Les deux frères seront jugés en janvier pour rodéo urbain et violences envers les forces de l’ordre.