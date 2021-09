Deux hommes ont été tués par balles dans la nuit de mardi à mercredi à Marseille, l’un dans le centre-ville et un second dans les quartiers Nord pour des raisons encore inconnues mais qui ne seraient pas liées, a-t-on appris de source policière.

Vers 22h30, Porte d’Aix, près de la gare Saint-Charles, la police a été alertée à la suite de coups de feu. Sur place, un homme de 20 ans est retrouvé grièvement blessé par balle à la gorge, avant de décéder peu après, avait révélé La Provence. Un second homme de 31 ans, blessé moins gravement au dos, également par balle, a aussi été secouru. Les deux hommes sont inconnus des services de police. Ce décès n’est « probablement pas lié au trafic de produits stupéfiants », a indiqué une source proche du dossier.

Une trentaine de douilles retrouvées sur place

Quelques heures plus tard, vers 2h, dans la cité de la Renaude, les policiers sont de nouveau appelés pour des coups de feu. Un homme d’environ 25 ans est décédé de ses blessures. Un autre, âgé de 21 ans et connu de la police, a été retrouvé sur les lieux, choqué mais pas blessé. Une trentaine de douilles ont été retrouvées sur place. La police judiciaire est également saisie de cette affaire, dont on ignore pour l’instant les raisons, mais qui pourrait être liée au trafic de stupéfiants qui gangrène la ville.

Depuis le début de l’année, 15 personnes sont décédées dans des règlements de compte liés au trafic de produits stupéfiants, selon les chiffres de la Préfecture de police, dont douze durant l’été.