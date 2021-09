Quatre personnes ont été interpellées, lundi soir, après des violences urbaines dans le quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes, pour la cinquième nuit consécutive, a fait savoir la police, dénombrant également deux blessés légers dans ses rangs.

Des conteneurs poubelles ont été incendiés et deux caméras de surveillance ont été détruites au cours d’affrontements durant lesquels la police a tiré des balles de défense (LBD), a-t-on précisé de même source.

Une rencontre entre la police et les mères de famille

Ces violences, qui se sont étendues à d’autres villes de l’Essonne comme Grigny, n’avaient pas jusqu’à la nuit dernière fait de blessés ou provoqué d’interpellations. La police a notamment été visée par des tirs de mortiers d’artifice et des jets de boules de pétanque. Depuis jeudi et l’arrestation musclée d’un jeune lors d’un rodéo urbain, la situation est tendue dans ce quartier sensible de l’Essonne.

La large diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant la mère de ce jeune repoussée par le jet de gaz lacrymogène d’un policier alors qu’elle se dirigeait vers son fils, plaqué au sol, y a exacerbé l’agitation. La mairie de Corbeil-Essonnes a organisé lundi une rencontre entre des mères du quartier et des responsables de la police mais les affrontements ont vite repris à l’issue de la réunion.