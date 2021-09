Les fleurs déposées sur le trottoir et les photos scotchées au mur sont là pour rappeler le drame qui s’est noué le 21 juillet dans le quartier de la Morinais à Saint-Jacques-de-la-Lande, au sud de Rennes. Ce jour-là, alors qu’il allait visiter un appartement avec sa compagne, Wilhem Houssin avait été sauvagement roué de coups par plusieurs jeunes sans que l’on sache encore pourquoi. Trois jours plus tard, le musicien de 49 ans, bien connu dans le milieu culturel rennais, décédait des suites de ses blessures. L’enquête a rapidement permis d’identifier les agresseurs présumés de ce père de jumeaux de 12 ans. Âgés de 17 à 21 ans, cinq jeunes ont été mis en examen pour homicide volontaire et écroués fin juillet.

Agé de 49 ans, le musicien était bien connu dans le milieu culturel rennais. - J. Gicquel / 20 Minutes

Plus d’un mois après le drame, l’émotion n’est pas retombée dans la commune où une seconde marche blanche aura lieu ce samedi après-midi en sa mémoire. « C’est terrible de se dire qu’une histoire aussi atroce s’est déroulée juste à côté de chez soi », soupire une mère de famille croisée tout près de l’école où a lieu l’agression. « Tout le quartier a été très choqué bien sûr, poursuit un commerçant qui souhaite garder l’anonymat. On sait qu’il y a du trafic et de la délinquance mais jamais on aurait pu penser qu’on atteindrait un tel niveau de violence ».

Le point de deal sous les fenêtres de la maire

Si le parquet n’a pas encore établi de lien entre le trafic de stupéfiants et le passage à tabac du musicien, la maire socialiste Marie Ducamin n’y va pas, elle, par quatre chemins. « Ce sont clairement les jeunes qui tiennent le point de deal qui ont commis cette agression », assure-t-elle. L’élu connaît d’ailleurs parfaitement l’endroit puisqu’il donne juste sous les fenêtres de la mairie. « Cela me permet au moins de ne jamais l’oublier », souligne la maire. Si le drame a choqué tous les habitants, il ne semble pas en revanche avoir perturbé les affaires. « Même après l’agression et les interpellations, le point de deal n’a jamais cessé de fonctionner, indique l’élue. D’autres ont pris la relève car il y a des clients ».

La police patrouille bien sûr régulièrement dans le quartier mais le point de deal demeure malgré tout en place, visible aux yeux de tous. « On aimerait bien sûr que les policiers soient plus présents mais les effectifs sont limités et les enquêtes sont longues à aboutir », reconnaît Marie Ducamin, qui ne baisse pas pour autant les bras. « Le drame qu’on a vécu me rend encore plus déterminée à agir », assure l’élue, qui gère par ailleurs le dossier des finances à la métropole.

La vidéosurveillance renforcée dans le quartier

Dans les prochaines semaines, un cinquième policier municipal devrait ainsi être recruté et le dispositif de vidéosurveillance installé dans le quartier renforcé. Des aménagements urbains sont aussi en réflexion pour tenter de freiner le deal de rue et les rodéos dans le quartier et les échanges se sont renforcés avec les bailleurs.

Autant d’efforts salués par le commerçant, qui ne se montre toutefois pas dupe. « On voit bien que la politique répressive ne marche pas, indique-t-il. Il faut donc que l’État encadre la production et la vente de drogues pour mettre fin à tous ces trafics qui pourrissent la vie des quartiers ».