Il aura fallu une cinquantaine de pompiers et une quinzaine de camions pour évacuer toutes les victimes vers les différents hôpitaux parisiens. Mercredi après-midi, une quarantaine de personnes ont été intoxiquées après une fuite de monoxyde de carbone dans un immeuble de la rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris, a appris 20 Minutes auprès de la police et des pompiers. Parmi les victimes, trois étaient en urgence absolue et une vingtaine ont été hospitalisés. Ce jeudi, toutes sont sorties d’affaire.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la fuite serait liée à des travaux en cours au rez-de-chaussée de cet immeuble, qui abrite notamment des bureaux. Un marteau-piqueur thermique pourrait notamment avoir provoqué l’accident. Parmi les victimes, on retrouve plusieurs ouvriers et des employés qui travaillaient dans les étages. Une enquête a été confiée au commissariat du 10e arrondissement de Paris.