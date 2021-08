Un grave et spectaculaire accident s’est produit ce mardi en plein centre-ville de Toulouse. Les pompiers ont été appelés à 17h07. Un octogénaire a perdu le contrôle de sa voiture électrique en descendant la rampe du parking aérien des Carmes. Il s’est encastré dans un restaurant situé au n° 10 de la place, fauchant deux piétons sur son passage. « Nous avons pris en charge un homme de 32 ans, en urgence absolue et évacué vers le CHU de Purpan, et une jeune femme de 20 ans transportée dans une clinique de l’agglomération », indique à 20 Minutes le centre opérationnel des pompiers.

De source policière, le trentenaire grièvement blessé s’est retrouvé les jambes coincées sous le véhicule de l’octogénaire.

L’enquête sur cet accident, qui n’en est qu’à ses débuts, a été confiée au groupe d’appui judiciaire de la rive droite de la sûreté départementale.