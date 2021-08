Une femme âgée de 33 ans est soupçonnée d’avoir donné un coup de couteau à son ex-compagnon, samedi vers 22 h à Tours ( Indre-et-Loire). Cette militaire aurait agi après une dispute autour de la rentrée scolaire de leur enfant, rapporte France Bleu Touraine.

D’après la trentenaire, elle aurait d’abord été étranglée par son ex-compagnon. Après avoir réussi à partir, elle serait allée dans sa voiture pour prendre un couteau avant de poignarder la victime au niveau de la gorge.

Une plainte déposée en 2020 ?

L’homme a été transporté en urgence à l’hôpital. Son pronostic vital était alors engagé, précise France Bleu. La militaire, elle, a été interpellée et placée en garde à vue. Inconnue des services de police, elle a ensuite été placée sous contrôle judiciaire par un juge d’instruction.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’homme et la femme avaient déposé en 2019 et en 2020 des mains courantes lors de leur séparation. La mise en cause aurait par ailleurs expliqué avoir porté plainte contre son ex-compagnon pour des faits de violences en septembre 2020.