« Des éléments inquiétants. » C’est ainsi que la gendarmerie de l'Ardèche évoque ce mardi sa « recherche active » d’un mineur et de son père, dans la région de Saint-Agrève. Les deux personnes recherchées n’ont plus donné de nouvelles depuis vendredi, précisent les militaires dans leur communiqué. Le mineur, prénommé Warren Puits, est un enfant âgé de 7 ans, de type méditerranéen, mesurant environ 1,30 m, avec les yeux et les cheveux de couleur marron.

Son père, Sandro Puits, âgé de 40 ans et mesurant 1,80 m, est de type maghrébin, avec les yeux marron et les cheveux de couleur noire. Les gendarmes indiquent dans leur appel à témoins que Sandro et Warren Puits sont susceptibles de circuler à bord d’une Peugeot 206 noire immatriculée AJ-310-KP. Ils demandent aux personnes pouvant les localiser de ne pas intervenir par elles-mêmes mais de composer immédiatement le 17.