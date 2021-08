Il aimait afficher sur son compte Instagram des voitures rutilantes et très bruyantes et relayait régulièrement les rassemblements des adeptes de tuning dans la banlieue de Toulouse. Des réunions interdites ces derniers mois en raison des restrictions sanitaires, ce qu’il ne manquait pas de savoir en sa qualité de… gendarme volontaire.

Mercredi dernier, ce sont des militaires de Haute-Garonne qui l’ont interpellé après une enquête minutieuse sur les réseaux sociaux. Confrontés régulièrement à ces rassemblements les soirs et week-ends dans la grande périphérie de Toulouse, ils cherchaient à y mettre fin. Au-delà de ne pas respecter les règles sanitaires, ces rencontres provoquent énormément de nuisances sonores, de nombreux véhicules ne respectent pas les normes et cela se transforme parfois en « run », version Fast & Furious.

Suspendu et jugé en 2022

« Une décision administrative a été prise et il a été suspendu de ses fonctions. Nous sommes dans l’attente de la décision judiciaire », a précisé un porte-parole de la région de gendarmerie à 20 Minutes. Le gendarme volontaire de 25 ans devra s’expliquer devant la justice en début d’année prochaine et indiquer s’il se servait de sa casquette pour informer ses amis de potentiels contrôles.

Pas plus tard que le week-end dernier, des contrôles ont été réalisés à Muret lors d’un rassemblement d’une cinquantaine de personnes. Parfois, les « runs » et rodéos sauvages tournent au drame, comme la semaine dernière lorsqu’un motard adepte de ces pratiques a fait un « wheeling », en équilibre sur sa roue arrière, et a percuté mortellement une dame de 77 ans.