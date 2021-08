Une ressortissante ukrainienne a été retrouvée après plus de vingt-quatre heures de disparition sur l’aire d’autoroute des Bréguières nord à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. D’après les informations de Nice-Matin, elle était passagère d’un car qui reliait l’ Ukraine à l’Espagne et s’était volatilisée lors d’un arrêt sur cette aire de l'A8, samedi matin, laissant son fils de 15 ans avec lequel elle voyageait.

Dimanche après-midi, après avoir passé un jour et demi dehors et une nuit à la belle étoile, elle a été retrouvée « vivante, désorientée, complètement perdue et apeurée », a indiqué le colonel Benne au journal local. Elle a été examinée par un médecin.

D’importants moyens de recherches avaient été déployés dès samedi matin par les gendarmes. Son mari était arrivé samedi soir à Mougins et un appel à témoins avait été lancé.