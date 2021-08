A 15 heures ce vendredi, les pompiers des Alpes-Maritimes précisent que le feu déclaré jeudi après-midi au-dessus du village d’Isola « reste actif » malgré « la noria de largages effectués par les deux hélicoptères bombardiers d’eau ». Près de 20 hectares de végétation sont déjà partis en fumée.

Survenu dans secteur inaccessible à près de 1.500 m d’altitude, l’incendie a nécessité, en plus de ces largages, l’hélitreuillage sur place de sapeurs-pompiers et d’agents de Force 06. Ils « continuent les opérations de noyage des points chauds et de traitement des lisières », indique également le Service départemental d’incendie et de secours.

« La surface brûlée reste encore à estimer dans la mesure où ce feu est essentiellement rampant. Les différentes reconnaissances aériennes ont cependant permis de donner une estimation de la surface parcourue par le feu, évaluée entre 15 et 20 hectares », en vingt-quatre heures, a précisé le Sdis ce vendredi après-midi.