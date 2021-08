Le sinistre aura duré dix jours. Les pompiers du Var ont annoncé jeudi avoir officiellement déclaré comme « éteint » le violent incendie qui a fait deux morts et dévasté 7.000 hectares de végétation sur la Côte d’Azur à la mi-août. Ce feu de forêt, dit feu de Gonfaron, a été déclaré éteint à midi ce jeudi, selon les pompiers : « maîtrisé » depuis lundi – c’est-à-dire qu’il ne présentait plus de reprise des flammes –, le sinistre ne compte désormais plus de braises.

Dès vendredi dernier, le feu, qui a coûté la vie à deux personnes et entraîné l’évacuation de milliers de personnes dans l’arrière-pays de Saint-Tropez, avait été déclaré « fixé », mais les pompiers avaient craint de nouvelles reprises à la faveur du vent qui a soufflé tout le week-end sur cet incendie qui est le plus gros de France cette année.

Samedi, dans une zone proche de ce feu, un homme de 56 ans a été interpellé alors qu’il avait « mis volontairement le feu à une parcelle de forêt », selon le parquet de Draguignan. Les pompiers ont rapidement pu éteindre ce sinistre. Lundi soir, le pyromane a été mis en examen pour tentative de destruction de forêt et placé en détention provisoire. Il encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle.