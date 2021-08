Un individu à scooter a tiré à plusieurs reprises sur un homme âgé d’une cinquantaine d’années. Les faits se sont produits devant une concession moto à Eckbolsheim, rue Jean Monnet près de Strasbourg, ce mardi matin peu avant 9 heures, indique une source de la gendarmerie de Strasbourg, confirmant une information des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Le scootériste a brandi une arme de poing avant de tirer plusieurs fois. La personne visée a réussi à s’enfuir et à se cacher mais est très légèrement blessée. Elle a été conduite à l’hôpital de Hautepierre par les secours. La gendarmerie ne communique pas pour l’instant sur l’origine de cette blessure ni sur le nombre de tirs. L’homme a alors repris son scooter et s’est enfui. Aucune précision n’est pour l’instant communiquée sur son profil. Une enquête, confiée à la gendarmerie de Strasbourg est en cours et l’individu est activement recherché. Il n’était toujours pas retrouvé en ce milieu de journée. La police scientifique et technique est sur place.