Une violente rixe a éclaté entre deux hommes ce lundi après-midi rue Sainte-Catherine, en plein centre-ville de Bordeaux. Il s’agirait d’un livreur de repas et d’une de ses connaissances selon les premiers éléments de l’enquête. Le premier a été tailladé au niveau du visage et blessé également à la main. Il a été pris en charge par les secours et hospitalisé au CHU Pellegrin.

La bagarre est liée à un différend au sujet d’une histoire de cigarettes. Pour le moment, le deuxième homme n’a pas été retrouvé par la police. Les images de vidéosurveillance vont être étudiées, précise les forces de l'ordre à 20 Minutes pour tenter de le retrouver. Une enquête a été ouverte.