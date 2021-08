Ce samedi, un individu de 56 ans a été arrêté alors qu’il tentait de mettre le feu à une parcelle de forêt en bordure de la départementale 559, entre le Rayol et Cavalaire dans le Var. Les faits se sont produits en plein après-midi, vers 15 heures. « Sept témoins qui se trouvaient là sont intervenus immédiatement et ont fait ce qu’il fallait, se réjouit auprès de 20 Minutes Laurence Barriquand, procureur adjoint du parquet de Draguignan. Ils ont réussi à arrêter l’individu et ont cherché à éteindre la bûche enflammée avec des bouteilles d’eau et des tapis de voiture. »

Grâce à l’intervention de ces témoins, le feu a été maîtrisé et n’a parcouru qu’une surface de 7m². Les gendarmes de La Croix-Valmer, rapidement prévenus, sont intervenus immédiatement et ont placé l’individu en garde à vue. Inconnu des services de justice, le suspect a été déferré ce lundi matin.

Conditions météo défavorables

Initialement prévu en comparution immédiate, le dossier sera finalement instruit dans le cadre d’une information judiciaire. « Le suspect doit être présenté aujourd’hui devant un juge d’instruction avant une mise en examen », précise Laurence Barriquand.

Le risque d’incendies dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône reste ce lundi très élevé. Dans un communiqué de presse envoyé ce dimanche dans la soirée, les pompiers des Bouches-du-Rhône appellent à la prudence en raison « des conditions météorologiques très défavorables annoncées pour la journée du 23 août et la nuit suivante ».