Près de 150 personnes ont manifesté, ce samedi à Stains ( Seine-Saint-Denis), en soutien à un automobiliste grièvement blessé par balles, tout comme la passagère de son véhicule, par deux policiers lors d’une intervention.

Les manifestants, essentiellement des proches, ont déambulé sur le boulevard où s’étaient déroulés les faits dans la nuit de dimanche à lundi, et beaucoup portaient des t-shirts avec l’inscription « Droit de justice pour Nordine ».

La victime dans un « état critique »

« Mon cousin Nordine a été victime d’une tentative de meurtre par la BAC de Stains », a affirmé Saya, l’une des organisatrices du rassemblement. Il « a 37 ans, il travaille, a une copine, il a la main sur le cœur », a également assuré la jeune femme, ajoutant que ses jours ne sont plus en danger mais qu’il reste dans un « état critique ». Lundi vers 1h30, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) a tenté d’arrêter le véhicule du couple, qui a essayé de se soustraire au contrôle, selon une source proche de l’enquête interrogée.

Une vidéo du média « L’écho des banlieues », très partagée sur les réseaux sociaux, montre deux policiers faisant feu à huit reprises en direction de la voiture. Le conducteur a reçu plusieurs balles au thorax, au bras et au pubis, tandis que la passagère a été blessée au dos, selon le parquet de Bobigny. Les policiers ont également été blessés, plus légèrement. « Pourquoi ils ont tiré ? On attend que la justice fasse son travail parce que là, c’est abusé », s’est indignée Fatiah, membre de la famille. « Heureusement qu’il y a des vidéos. »

Une plainte déposée

Les deux policiers, 27 et 30 ans, entendus pour « tentative d’homicide volontaire » par l’IGPN (Inspection générale de la police nationale), sont ressortis libres mardi de garde à vue. Une information judiciaire doit être ouverte « la semaine prochaine », a indiqué le parquet.

L’avocat de la famille, Yassine Bouzrou, a indiqué avoir déposé plainte pour « tentative d’homicide volontaire » et « faux en écriture publique » et demandé le dépaysement du dossier. Le conducteur et sa passagère sont par ailleurs visés par une enquête pour « refus d’obtempérer » et « tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique », menée par la police judiciaire.