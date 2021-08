Elle avait quitté précipitamment le foyer sarthois où elle était hébergée et ne donnait plus la moindre nouvelle depuis mercredi. Un départ qui avait poussé les autorités à lancer un appel à témoins pour « disparition inquiétante ». L’adolescente de 16 ans qui avait fugué en compagnie de son bébé âgé de cinq mois a été retrouvée samedi à Saint-Nazaire. La jeune maman et l’enfant vont bien.

La jeune femme, originaire d’Angers, a été brièvement placée en garde à vue. Elle sera poursuivie pour soustraction de mineur. Le bébé, lui, a été placé en sécurité sans sa mère. Tous deux avaient été confiés au conseil départemental du Maine-et-Loire dans le cadre des mesures de l’aide sociale à l’enfance.

Nouvelle fugue, sans son enfant

Le département a exprimé son « soulagement » après les retrouvailles. « Cet épisode vient rappeler s’il en était besoin, combien il est important d’apporter tous les soins et l’attention qu’ils méritent aux personnes les plus fragiles. Toute sortie peut être un facteur de risque, mais elle est indispensable pour assurer le respect des libertés, tout en permettant d’acquérir l’autonomie nécessaire à la réussite de la vie future », réagit Florence Dabin, présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire.

L’adolescente devrait intégrer un nouveau foyer de protection de l’enfance. Mais, selon le parquet d’Angers cité par Presse Océan, elle aurait de nouveau fugué dimanche, sans son enfant.