C’est une histoire triste et belle à la fois que raconte le quotidien Le Progrès ce vendredi. Elle se déroule dans le Jura, à Lons-le-Saunier, non loin de la Suisse et de la petite commune française de Saint-Amour. De l’amour, justement, les époux Roland et Arlette n’en ont probablement pas manqué puisqu’ils devaient fêter en fin d’année leurs 65 ans de mariage. Un anniversaire qu’ils auraient peut-être célébré avec leurs cinq enfants et douze petits enfants.

Mais le couple, originaire du Nord, était âgé de près de 90 ans et avait la santé fragile. Roland résidait depuis peu dans un Ehpad. Arlette vivait seule mais venait d’être hospitalisée. Séparés, tous deux se sont finalement éteints à quelques minutes d’intervalle, en pleine nuit. L’un à 1h15, l’autre à 1h50. C’était le 9 août, jour de la… Saint-Amour.