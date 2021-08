« Ils ont eu une chance inouïe que nous les apercevions avec un reflet de la lune et de la mer » commente un sauveteur. Un homme d’une trentaine d’années et son neveu de 8 ans, portés disparus alors qu’ils étaient partis en jet-ski en début de soirée au large de Valras Plage, près de Béziers (Hérault), ont été retrouvés, sains et saufs, dans la nuit de jeudi à vendredi par un équipage de la SNSM, rapporte Midi Libre.

C’est le père de l’enfant, ne voyant pas l’embarcation revenir, qui avait donné l’alerte. En pleine nuit, c’est au radar et à la lumière de la lune que les membres de l’équipage entament leurs recherches. L’homme et son neveu sont retrouvés aux alentours de 22h30, transis de froid.

Ils avaient eu une panne moteur, et le trentenaire étant parti sans téléphone portable, ni fusée de détresse et sans lampe, il n’avait pu prévenir les secours.