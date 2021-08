On en sait un peu plus sur l’incendie mortel qui a coûté la vie à une femme samedi soir au Mans (Sarthe​). D’après le procureur de la République, c’est une cigarette mal éteinte et un insecticide utilisé pour traiter des punaises lit qui auraient causé le départ de feu. Dans l’appartement de la rue Armand-Saffray, une femme âgée d'une quarantaine d'années est décédée après avoir inhalé des fumées. Son compagnon a également été intoxiqué et a dû être hospitalisé.

D'après Ouest-France, c’est lui qui a fourni les explications aux enquêteurs, évoquant une cigarette mal éteinte, laissée dans la salle de bains où il venait de traiter des matelas avec un produit anti-puces. Il aurait créé un appel d’air en ouvrant la porte de la pièce, le faisant prisonnier des flammes, comme sa compagne. Pour échapper au feu, l’homme a dû sauter du 3e étage par la fenêtre. D’après le procureur, les explications fournies par l’homme sont en cohérence avec les relevés effectués par les experts. Une enquête a été ouverte.