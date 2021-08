Dans la nuit de dimanche à lundi, une patrouille de policiers de Villeurbanne ( Rhône) repère un véhicule suspect, selon les informations de Lyon Mag.

Les fonctionnaires demandent donc au conducteur de s’arrêter pour le contrôler, mais ce dernier refuse et s’engage sur l’autoroute en direction du sud avant d’emprunter brusquement la sortie de Vaulx-en-Velin. Les forces de l’ordre se lancent alors à sa poursuite.

Quelques instants plus tard, un équipage de police arrivé en renfort repère le fugitif à Meyzieu. Ce dernier abandonne son véhicule qu’il avait en réalité volé la veille à Ternay (Rhône) et prend la fuite à pied. Après quelques minutes de course, il est rattrapé puis interpellé.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Au moment de se soumettre au contrôle de police, le suspect, âgé de 21 ans, donne l’identité de son frère. Les policiers présents sur place découvrent que cet homme essaye en fait de dissimuler son identité car il s’agit d’un évadé du centre pénitentiaire de Réau en région parisienne.

Les enquêteurs retrouvent à bord de la voiture une réplique de Kalachnikov et le trousseau de clés de l’appartement qu’il avait cambriolé. Présenté au parquet ce mardi, cet homme au lourd casier judiciaire attend désormais son jugement en comparution immédiate.