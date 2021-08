Le débat a été houleux. Violent, même. Engagés dans une conversation autour du vaccin développé pour lutter contre le Covid-19, deux hommes ont fini par en venir aux mains vendredi après-midi à Vannes, dans le Morbihan. D'après Ouest-France, ce sont des voisins de cette colocation qui ont alerté la police, après que l’un des deux hommes a trouvé refuge chez eux.

A leur arrivée sur les lieux, les forces de l’ordre ont tenté de tirer au clair cette histoire de débat entre pro et antivax. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’un des deux colocataires aurait frappé l’autre à coups de casserole et de poêle. Ce dernier se serait défendu en griffant et en mordant son agresseur. On ignore pour l’heure quelles suites seront données à cette querelle.