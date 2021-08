Deux employés d’un restaurant McDonald’s situé à Tours ( Indre-et-Loire) ont été agressés par un homme mercredi. Les faits se sont déroulés aux alentours de 14h30. L’homme se serait présenté à l’entrée du fast-food et aurait refusé de présenter son pass sanitaire à un employé, rapporte La Nouvelle République.

« On a vu du sang, on était tous sous le choc »

Il n’aurait toutefois pas précisé s’il en avait un ou non. Après la demande de l’employé, l’homme se serait énervé et aurait porté un violent coup de poing à son visage. Tout cela sous les yeux des clients du restaurant. « On a vu du sang, on était tous sous le choc », a raconté une jeune maman, présente lors des faits avec sa fille âgée de 6 ans. « Il y avait d’autres enfants, ils ont eu très peur aussi », a-t-elle ajouté.

D’autres salariés de McDonald’s se sont rapidement dirigés vers leur collègue blessé pour lui venir en aide. Ils ont ensuite éloigné l’homme responsable des coups de l’entrée du restaurant. Mais à l’extérieur, un autre employé a été blessé. L’homme l’aurait également frappé au visage. Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux, il avait déjà pris la fuite. Selon La Nouvelle République, l’agresseur serait un sans-abri.