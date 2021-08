Ce n’est pas faute d'avoir pévenu en prenant la parole dès le mois de juin dernier à Marseille. La tendance à la hausse du nombre d’intervention des secouristes de la SNSM se conforte malheureusement.

L’année 2020, déjà, avait marqué une augmentation de près de 20 % de leurs interventions sur le littoral et en mer Méditerranée. Avec près de 1.300 opérations de sauvetages (40 %) et d’assistance coordonnée par le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée (Cross Med) depuis le début de la période estivale, l’été 2021 part sur une base 14 % plus élevée que celui de l’an dernier, a annoncé la préfecture maritime dans un communiqué.

Par ailleurs, le littoral méditerranéen français a déjà été fatal à 12 personnes cet été, dont quatre baigneurs et sept plongeurs. La saison estivale passée, 23 personnes avaient perdu la vie dans ces eaux réputées paisibles.