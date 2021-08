On attend de voir ce que va donner l’obligation du pass vaccinal, mais l’obligation de porter un masque pose parfois de sérieux problèmes aux contrôleurs de la SNCF. Ce mardi, un homme de 35 ans qui voyageait à un bord d’un TGV entre Paris et Nice a été sommé par un contrôleur de se masquer le visage, rapporte France Bleu Vaucluse. Non seulement il a refusé, mais il est accusé de l’avoir agressé physiquement, lui occasionnant une blessure légère alors que le train stationnait en gare d' Avignon Courtine.

Le contrôleur, soigné à l’hôpital, s’est vu délivrer une ITT de cinq jours. Interpellé, le voyageur conteste son agression, et parle d’une bagarre. Ce Parisien sera convoqué devant le tribunal en janvier prochain.