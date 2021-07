Tué de deux balles dans le cou et le dos. Trois hommes ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire dans l’enquête sur la mort par balles d’un homme de 33 ans à Cholet (Maine-et-Loire) il y a une semaine, indique le parquet d’ Angers.

La victime est décédée dans la nuit de vendredi à samedi dernier, place Travot, à la suite d’une altercation « dont le mobile reste encore à préciser », a indiqué le procureur d’Angers Éric Bouillard.

Un quatrième comparse déjà emprisonné

Les trois mis en cause sont âgés respectivement de 17, 23 et 24 ans. Un quatrième homme avait été mis en examen et écroué dimanche pour non-empêchement de crime et non-assistance à personne en danger, selon la même source.

La police judiciaire a été saisie de l’enquête. Une information judiciaire pour assassinat avait été ouverte dimanche.