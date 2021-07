Une boîte de nuit de Saint-Jean-de-la-Rivière (Manche) vient d'ouvrir ses portes et elle propose à sa clientèle des tests PCR afin de pouvoir se faire tester contre le Covid-19 avant d'intégrer l'établissement, rapporte La Presse de la Manche. « Le Kissing » proposera en effet à partir du 31 juillet des tests antigéniques.

Ils sont destinés à toutes les personnes désireuses d'aller danser mais qui n'ont pas pu se procurer d'attestation, ou à toutes celles qui ne sont pas encore complètement vaccinées et qui n'ont pas encore leur pass sanitaire. Une tente sera installée à l'extérieur de l'établissement et une équipe médicale sera mobilisée sur place pour réaliser ces tests.

« Responsabilité d’ouverture »

C'est le patron de la discothèque qui est à l'origine de cette initiative. Celui-ci a déclaré qu'il souhait aller beaucoup plus loin « dans sa responsabilité d’ouverture », explique le quotidien départemental.

Pour parvenir à cette installation, celui-ci a contacté plusieurs instances comme le syndicat Umih (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), l’ARS (Agence régionale de santé), et le ministère de l’Intérieur. Il faudra également apporter sa carte vitale, sa carte d'identité, et présenter un QR Code via l'application « Tous Anti Covid » ou « Tac Vérif ».

La Presse de la Manche relate également qu'une fiche avec ses coordonnées devra également être remplie par le client afin de prévenir les éventuels cas contact. « Chacun est libre d'avoir son application ou non, d'être vacciné ou non. Mais personne ne peut rentrer dans la discothèque sans suivre à la lettre ce protocole », a déclaré le responsable de la boîte de nuit.