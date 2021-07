Le parquet de Bobigny a ouvert jeudi une enquête après la dégradation, mercredi, de la mosquée de Bondy, en Seine-Saint-Denis, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information de France Bleu. L’enquête a été confiée au commissariat local.

Tout mon soutien à la communauté musulmane de #Bondy dont la mosquée a été vandalisée hier.

J’espère que les auteurs de cet acte lâche et insensé seront rapidement retrouvés et remis à la justice.

Restons forts et unis face à l’intolérance. pic.twitter.com/VWTaDAA1Nd