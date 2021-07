Ce dimanche matin, une femme sonne l’alerte dans la commune de Marguerittes, dans le Gard, relate Midi Libre. Sa fille et son groupe d’amis souffrent de vomissements, diarrhées, maux de ventre ou encore de violente fièvre. Elle précise que tous se trouvaient à la fête votive qui a lieu actuellement dans la ville. Ce qui suscite alors l’inquiétude quand d’autres participants commencent à ressentir exactement les mêmes symptômes. L’hypothèse d’une épidémie virale est alors retenue, l’alcool n’étant pas responsable selon la maman lanceuse d’alerte. « Certains n’en ont même pas bu une goutte », précise-t-elle.

Depuis dimanche 25 juillet, les commentaires affluent sur le groupe Facebook «T’es de Marguerittes si…» et les questions se multiplient. Alors que certains dénoncent un assouplissement des gestes barrières liés à la pandémie de Covid-19, d’autres interrogent sur la qualité de l’eau.

La ville indique que la commune est placée sous surveillance et qu’elle a diligenté dès dimanche des analyses afin de trouver l’origine de cette épidémie. Un communiqué de Nîmes métropole indique que l’eau potable ne serait pas en cause, l’hypothèse d’une gastro-entérite fulgurante pouvant être davantage envisageable. Des analyses bactériologies plus poussées ont été demandées.