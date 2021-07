Une famille de Besançon est en plein cauchemar depuis mi-juillet. Depuis qu’elle a découvert dans sa boîte aux lettres, en deux vagues, 33 contraventions. Toutes pour des excès de vitesse sur un secteur contrôlé par le même radar tronçon d’octobre 2020 à mars 2021, rapporte L'Est Républicain.

A l’origine de toutes ces infractions qui pourraient lui coûter 2.500 euros et 37 points sur son permis (!), Suzy, la fille du couple, a expliqué au quotidien régional ne pas s’être rendue compte de ses excès et n’avoir jamais vu le moindre flash. « J’empruntais la voie des Mercureaux tous les jours. Et en redescendant, il y avait ce radar. Je freinais avant, dans la pente je reprenais un peu de vitesse, puis je freinais à nouveau à la fin, en pensant qu’il s’agissait de radars fixes. » Son père conteste le délai d’envoi de la première infraction, environ 10 mois, et entend faire entendre sa voix. Tout en attendant recevoir d’autres courriers ces prochains jours…