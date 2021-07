Une ancienne menace qui revient sur le devant de la scène. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a écrit aux préfets pour les appeler à la « vigilance » cet été face à la menace terroriste, après une vidéo diffusée par Al-Qaida, a-t-on appris ce vendredi.

Al-Qaida a diffusé le 15 juillet une vidéo visant à « condamner le blasphème incarné par les caricatures de Mahomet » et dans laquelle la France est « vilipendée », écrit le ministre dans cette note datée de mercredi et consultée par l’AFP.

Emmanuel Macron visé par les menaces

Le président de la République et le ministre de l’Intérieur sont « explicitement visés et cités » par ce message « virulent » « appelant à l’action contre nos intérêts », ajoute-t-il. Il demande en conséquence aux préfets de maintenir à un « haut niveau » les mesures de vigilance en juillet et août, notamment dans le cadre de la « reprise partielle des activités économiques et culturelles ».

« Une vigilance toute particulière doit être apportée à ces anathèmes » qui « stimulent la menace endogène », assure le ministre. Et ce également en prévision de l’ouverture en septembre à Paris du procès des attentats du 13 novembre, ajoute le ministre, qui précise que de nouvelles consignes de sécurité seront transmises aux préfets à la rentrée.