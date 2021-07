Un accident d’escalator dû à un chariot de courses. Mardi midi, six personnes ont été blessées en prenant l’escalier mécanique pour sortir de la station de métro​ Château-Rouge, dans le 18e arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien. Pas en raison d’un incident mécanique mais à cause d’un chariot de courses, selon les premiers éléments de l’enquête. Celui-ci se serait coincé dans l’escalator et lorsque sa propriétaire l’a décroché, une partie de l’armature de l’escalier mécanique a été arrachée.

L’intervention d’un policier qui a appuyé sur le bouton d’arrêt a permis d’éviter d’autres blessés. Parmi les six blessés, deux ont dû être conduites à l’hôpital pour la pose de points de suture aux jambes. Selon Le Parisien, la propriétaire du chariot était toujours recherchée mercredi.