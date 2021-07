Des aboiements inhabituels et presque incessants. Voilà comment des habitants de Bischheim, juste à côté de Strasbourg, ont compris que des chiens avaient des comportements anormaux dans un appartement.

Ils ont alors prévenu la police, et ont bien fait. A leur arrivée sur les lieux, les forces de l’ordre ont trouvé six chiens et trois chiots dans le logement, sans eau ni nourriture depuis plusieurs jours. Leurs propriétaires étaient partis en vacances sans prendre les mesures nécessaires pour ces animaux de compagnie. Les chiots étaient même entassés « dans une cage à lapins », écrit la police nationale du Bas-Rhin dans un tweet.

Alertés pour des aboiements dans 1 appartement, les policiers de l'Unité Canine découvrent 6 chiens adultes en liberté & 3 chiots dans 1 cage à lapins, sans eau ni nourriture. Propriétaires en vacances depuis plusieurs jours. Enquête en cours. Chiens recueillis par SPA pic.twitter.com/IMzjcuzMLR — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) July 21, 2021

Une enquête a été ouverte. Quant aux chiens et chiots, ils ont été confiés à la SPA.