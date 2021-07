Un vol sans arme, ni haine, ni violence. Un homme a dérobé un diamant d’une valeur de 30.000 euros le week-end dernier dans une bijouterie de Saint-Tropez. Comme le relate France Bleu Provence, il s’est présenté peu avant la fermeture devant la boutique, avec l’apparence d’un touriste ne maîtrisant pas la langue française, et bien évidemment équipé d’un masque anti-Covid. Après avoir demandé à voir quelques bijoux, il s’arrête sur un diamant à 30.000 euros. Il propose de laisser un acompte et d’aller retirer le reste de la somme.

Mais lorsqu’il dépose le billet, il en profite pour dérober subtilement le fameux diamant. Ce n’est que plus tard, lorsque les employés veulent remettre le diamant à sa place qu’ils se rendent compte qu’il n’est plus là. Et l’homme déjà loin. Ce qui fait dire à une source proche de l’enquête qu’il s’agit là d’un vol « à la Arsène Lupin, comme dans la série ».