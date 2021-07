EDIT du 19/07 : L’homme, « armé et dangereux », se trouve « dans un périmètre parfaitement délimité autour de sa propriété dans ce village de montagne », précise le procureur. Un appel à témoins a été lancé

Une femme de 32 ans a été tuée d’une balle dans la tête ce dimanche au Plan-de-la-Tour, une commune surplombant le golfe de Saint-Tropez, dans le Var.

Le principal suspect de ce féminicide a été retrouvé dans sa propriété du village de Gréolières, dans les Alpes-Maritimes, où il s’est retranché après avoir le feu sur un gendarme sans le blesser, a-t-on appris de source proche de l’enquête.

Les villageois incités à rester chez eux

« Des enquêteurs se sont présentés [dimanche] pour auditionner une personne suspectée d’être impliquée dans un homicide dans le Var. Au début, l’homme a accepté mais il a ensuite refusé d’être auditionné et s’est retranché dans sa maison », a-t-on indiqué de même source.

Traqué par les gendarmes et notamment les unités d’élite du GIGN d’Orange (Vaucluse) et de Paris, l’homme, « armé et dangereux » n’était pas connu de la justice. Il se trouve « dans un périmètre parfaitement délimité » par les enquêteurs, autour de sa propriété dans ce village de montagne, a précisé Guy Bouchet, procureur de la République adjoint de Draguignan (Var).

Des forces du GIGN parisien sont venues en renfort et lundi la gendarmerie a conseillé aux quelque 600 habitants de Gréolières de rester chez eux. Un appel à témoins a été lancé par les gendarmes.