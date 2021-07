Les deux fois, les pompiers du Sdis 44 n’ont rien pu faire. Dimanche matin, selon nos confrères de France Bleu Loire Océan, un homme de 86 ans s’est noyé à la plage du Nau au Pouliguen en Loire-Atlantique. Ramené par un baigneur, l’individu, qui était en arrêt cardio-respiratoire, n’a pas pu être réanimé par les secouristes.

Quelques heures après, à Pornichet, c’est une femme de 70 ans qui est décédée. Peu après 16h30, non loin de la plage de Bonne-Source, les pompiers ont tenté de porter secours à cette femme, récupérée en arrêt cardio-respiratoire sur un navire de plaisance au mouillage près du récif de Baguenaud, toujours selon France Bleu Loire Océan. Elle, non plus, n’a pas pu être réanimée. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle aurait tenté de rejoindre le bateau depuis les rochers.