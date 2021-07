La rue des Républicains-Espagnols de Bobigny (Seine-Saint-Denis) est en deuil. Le petit Noah, 3 ans, a chuté du quatrième étage de son immeuble mercredi après-midi. L’enfant est mort sur le coup, en dépit de l’aide des secours et de son père qui ont tenté de le ranimer d’après Le Parisien.

« Je croyais que Noah était avec sa maman dans la cuisine, et sa maman croyait qu’il était avec mon frère et moi, retrace le papa au quotidien. Je suis vite allé voir s’il était sur le balcon filant, mais il n’y était pas. On a cru qu’il s’était caché. » C’est la maman du petit garçon qui a vu le corps de son fils en bas de l’immeuble en allant vérifier une fenêtre.

Une enquête ouverte, le voisinage lance une cagnotte en soutien

Une enquête confiée au commissariat de Bobigny a été ouverte par le parquet, afin de rechercher les causes de la mort de l’enfant. Une cagnotte a également été créée pour soutenir la famille en deuil.

Selon une étude de Santé publique France de 2013, « les chutes accidentelles de grande hauteur concernent surtout les enfants de moins de 6 ans (62 %), majoritairement des garçons (70 %) », l’étude rappelle également que « dans 82 % des chutes, un adulte était présent dans le logement au moment de la chute. » Ces accidents surviendraient principalement pendant les heures de préparation des repas au printemps et en été.