Il n’a plus donné de nouvelles à ses proches depuis le 12 juillet, jour où il a quitté le domicile familial de Caylus, dans le Tarn-et-Garonne. La gendarmerie de ce département vient de lancer un appel à témoins pour disparition inquiétante et recherche activement ce jeune homme de 16 ans.

Ce dernier a été vu pour la dernière fois rejoignant la départementale reliant Villefranche-de-Rouergue à Caussade. Il était alors vêtu d’un survêtement de couleur bleu siglé «PSG» et d’un haut de même couleur «PSG» avec manches longues et capuche précise la gendarmerie. Il portait des baskets de marque TN noires avec des flammes vertes et jaunes.

Il est parti en emportant des affaires de rechange et de toilette. Il mesure entre 1.65 et 1,70 m, a les cheveux mi-longs épais, noirs et ondulés, la photo d’appel à témoins datant un peu. Les personnes ayant croisé sa route ou ayant des informations sont invitées à contacter le 17.