Grosse frayeur, jeudi soir, dans le centre-ville d’Angers. Vers 22 heures, un homme au volant d’une voiture a foncé sur la terrasse d’une brasserie, où des clients étaient attablés. Selon le journal Ouest-France, cinq personnes ont été blessées et transportées au CHU, dont trois sérieusement. D’autres témoins ont été plus légèrement blessés, ou choqués.

D’après les premiers éléments, deux voitures faisaient des dérapages et roulaient autour de la place Imbach à vive allure avant que l’une d’elles ne dévie de sa trajectoire, venant percuter un véhicule stationné puis finir sa course dans les tables et les piétons.

D’autres personnes toujours recherchées

Le procureur de la République a indiqué à Ouest-France que deux personnes avaient été placées en garde à vue jeudi soir : le conducteur de la voiture et un passager, alcoolisés. « Ils seront entendus pour des faits de blessures involontaires par personne en état d’ivresse, avec a priori un taux supérieur à 1,5 g », a-t-il précisé.

La police nationale et municipale, les sapeurs-pompiers et le Samu sont intervenus sur place. D’autres personnes, et notamment les occupants de la deuxième voiture, étaient toujours recherchées jeudi soir. Le CHU d'Angers indique avoir ouvert une cellule psychologique pour toutes les personnes qui le souhaitent.