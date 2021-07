La municipalité de Nice aime affirmer être aux commandes de la ville la plus sûre de France. Rien de sérieux ne permet d’étayer cette revendication mais son solide réseau de caméras de vidéosurveillance a sans doute joué un rôle dans l’interpellation de cinq individus à qui il est reproché d’avoir attaqué le commissariat de l’Ariane, dans la nuit du 14 juillet, selon une information de France Bleu.

J’ai tenu à apporter notre soutien, au nom de @cestrosi, à nos policiers de l’Ariane, qui ont interpellé 5 individus à la suite des tirs de mortiers la nuit dernière.



Nous attendons des sanctions exemplaires !



Bravo aux agents de #police pour leur courage !#Nice06 pic.twitter.com/BlkWlFhZP5 — Anthony Borré (@anthony_borre) July 15, 2021

La municipalité, dispose d’enregistrements vidéo et compte les mettre à disposition des enquêteurs. Les assaillants auraient fait usage de mortiers d’artifices et de cocktails molotov. En France, plus de 600 personnes ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi pour des violences urbaines commises en ce jour de fête nationale.