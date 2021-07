« Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident » a indiqué à 20 Minutes, la gendarmerie des Alpes-Maritimes confirmant une information de Nice-Matin.

Mercredi après-midi, un poids lourd, qui roulait en direction de l’Italie, a traversé les voies de circulation de l'A8, à hauteur de Mandelieu, près de Cannes et a heurté cinq véhicules en sens inverse. Le bilan provisoire était mercredi soir d’un mort, deux blessés graves en urgence absolue et sept autres plus légers. L’accident a également déclenché un feu de végétation, maîtrisé au cours de la journée grâce à un hélicoptère bombardier d’eau et des Canadair.

Selon le quotidien, l’enquête pourra permettre de relever les données du chronotachygraphe et ainsi vérifier à quelle vitesse le chauffeur circulait et s’il avait respecté les temps de repos obligatoires.