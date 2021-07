Près de cinq ans d’enquête… La Direction Zonale de la Police Judiciaire Est (DZPJ) a annoncé mercredi le démantèlement d’un trafic de cocaïne organisé par un Nigérian depuis le Haut-Rhin. Cela a permis la saisie de 57 kilos de drogue et 130.000 euros, et la condamnation de quatre trafiquants.

L’enquête avait été ouverte fin 2016 sur la base d’un renseignement transmis par un agent de liaison espagnol, qui faisait état de transferts de cocaïne depuis la Colombie vers l’aéroport de Mulhouse. Les recherches ont révélé l’existence d’un « réseau nigérian », dont le chef était installé à Huningue et disposait de « ramifications en France, en Suisse et en Allemagne ». « Du passage dans son propre corps aux semelles et aux bagages, tous les moyens (étaient) utilisés pour faire transiter la précieuse poudre blanche », indique la DZPJ Est dans un communiqué.

Un laboratoire en plein centre de Mulhouse

En mai 2019, deux hommes avaient d’abord été interpellés lors d’une transaction portant sur « sept pains de cocaïne ». Des perquisitions avaient ensuite été menées au sein du « laboratoire de coupe » et du « lieu de stockage », situés « en plein centre-ville de Mulhouse », où 50 kilos supplémentaires de cocaïne avaient été découverts.

Le 1er juillet, le commanditaire nigérian et ses trois complices ont tous été condamnés à des peines allant de quatre à dix ans de prison, à la confiscation d’une partie de leur patrimoine, et à l’interdiction de séjour sur le territoire français. Le chef de réseau, qui n’était pas revenu en France à l’issue d’un séjour au Nigeria, fait l’objet d’un mandat d’arrêt.