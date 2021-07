L’enquête des policiers de l’unité de contrôle des transports de personnes commence en mars dernier. Les « boers », comme ils sont surnommés, découvrent une combine employée par des chauffeurs démunis de carte VTC pour travailler à Paris : ils utilisent des comptes chauffeurs qui ne leur appartiennent pas, raconte à 20 Minutes une source policière. Au fil de leurs investigations, les fonctionnaires comprennent que ces chauffeurs sont en possession de fausses attestations d’assurances, fournies par six gérants de quatre sociétés différentes.

Le 29 juin, les enquêteurs décident de passer à l’action, interpellent sept personnes et en placent cinq en garde à vue pour abus de bien sociaux, travail dissimulé en bande organisée et délivrance de fausse attestation d’assurance. Lors des perquisitions, ils ont saisi deux véhicules, des articles de luxe – dont cinq montres – pour un total de 130.000 euros. Par ailleurs, ils ont gelé 80.000 euros d’avoirs. L’Urssaf a estimé le préjudice causé par deux sociétés complices à plus de 1,2 million d’euros. Deux personnes ont été déférées devant un juge d’instruction en vue d’une mise en examen.